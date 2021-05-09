أخبار عاجلة

دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله -
"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه -
الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية -
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن -
"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني -
بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما -
مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الآسيوي يؤجل مباريات كأس الاتحاد لمنطقة جنوب آسيا .. حتى إشعار آخر

Print
الآسيوي يؤجل مباريات كأس الاتحاد لمنطقة جنوب آسيا .. حتى إشعار آخر الآسيوي يؤجل مباريات كأس الاتحاد لمنطقة جنوب آسيا .. حتى إشعار آخر
طالب فرق المجموعة 4 مغادرة المالديف والالتزام بمعايير الصحة

الآسيوي يؤجل مباريات كأس الاتحاد لمنطقة جنوب آسيا .. حتى إشعار آخر

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباريات المجموعة الرابعة في كأس الاتحاد الآسيوي 2021، التي كانت مقررة في الفترة من 14 إلى 21 مايو 2021، لن تُقام في ماليه عاصمة المالديف.

وقال الآسيوي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي "يتوجب على الأندية التي سافرت إلى المالديف ترتيب رحلات العودة إلى بلادها والالتزام بمعايير الصحة والسفر الخاصة بجائحة كوفيد-19 المتبعة لديها".

وتابع "في الوقت ذاته يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التواصل مع بقية الأندية الأخرى المشاركة في المجموعة والمسؤولين الذين لم يتوجهوا بعد إلى المالديف من أجل إلغاء ترتيبات السفر".

وسوف يتم تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة جنوب آسيا حتى إشعار آخر، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في الوقت المناسب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي

هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي

قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله

قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله

"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه

"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه