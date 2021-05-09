الآسيوي يؤجل مباريات كأس الاتحاد لمنطقة جنوب آسيا .. حتى إشعار آخر

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طالب فرق المجموعة 4 مغادرة المالديف والالتزام بمعايير الصحة

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباريات المجموعة الرابعة في كأس الاتحاد الآسيوي 2021، التي كانت مقررة في الفترة من 14 إلى 21 مايو 2021، لن تُقام في ماليه عاصمة المالديف.

وقال الآسيوي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي "يتوجب على الأندية التي سافرت إلى المالديف ترتيب رحلات العودة إلى بلادها والالتزام بمعايير الصحة والسفر الخاصة بجائحة كوفيد-19 المتبعة لديها".

وتابع "في الوقت ذاته يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التواصل مع بقية الأندية الأخرى المشاركة في المجموعة والمسؤولين الذين لم يتوجهوا بعد إلى المالديف من أجل إلغاء ترتيبات السفر".

وسوف يتم تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة جنوب آسيا حتى إشعار آخر، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في الوقت المناسب.