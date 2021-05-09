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إدارة الحشود تعلن نجاح خطط التفويج في بيت الله الحرام ليلة 27 رمضان

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في أجواء روحانية سادها الاطمئنان والسكينة والخشوع وبإجراءات محددة

إدارة الحشود تعلن نجاح خطط التفويج في بيت الله الحرام ليلة 27 رمضان

في أجواء روحانية سادها الاطمئنان والسكينة والخشوع توافد المصلون والمعتمرون ببيت الله الحرام من خلال خطة ليلة السابع والعشرين المعدة مسبقاً من قبل الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي كرست كافة طاقاتها لإنجاح خطة وتهيئة المصليات وتسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لسلامة قاصدي بيت الله.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه بفضل الله نجحت خطة ليلة السابع والعشرين في تفويج المصلين إلى المواقع المخصصة التي هُيئت وأعدت بملصقات التباعد الجسدي للرجال والنساء بالتوسعة الثالثة وساحاتها، والساحات الشرقية والغربية، وتوسعة الملك فهد الأول والسطح وذلك في سبيل تحقيق كل ما يُمكن وفود الرحمن من أداء نسكهم وعباداتهم بيسر وأمان.

وأشار الحجيلي إلى أنه امتلأت المصليات المخصصة بالمسجد الحرام وساحاته بالمصلين الذين تمكنوا من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان وسط منظومة من الخدمات المميزة والمتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظها الله-.

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور سعد المحيميد لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

إدارة الحشود تعلن نجاح خطط التفويج في بيت الله الحرام ليلة 27 رمضان

إدارة الحشود تعلن نجاح خطط التفويج في بيت الله الحرام ليلة 27 رمضان

إدارة الحشود تعلن نجاح خطط التفويج في بيت الله الحرام ليلة 27 رمضان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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