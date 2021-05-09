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أخيراً.. سقوط صاروخ الصين "الخارج عن السيطرة" في المحيط الهندي

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أخيراً.. سقوط صاروخ الصين "الخارج عن السيطرة" في المحيط الهندي أخيراً.. سقوط صاروخ الصين "الخارج عن السيطرة" في المحيط الهندي
تفكك فوق بحر العرب

أخيراً.. سقوط صاروخ الصين

قالت الصين إن صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة الذي كان متجهاً نحو الأرض تفكك فوق بحر العرب وسقط في المحيط الهندي.


وكانت مواقع رصد أمريكية وأوروبية تتتبّع بقلق مسار صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" الضخم الذي أطلقته الصين أواخر الشهر الماضي حاملاً وحدة من محطة فضاء صينية قيد الإنشاء.
وانتقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الصين، قائلاً إنها تهاونت عندما تركت الصاروخ يخرج عن المدار.


وخلال الأسبوع الماضي، دأبت وسائل الإعلام الصينية على التقليل من مخاوف احتمال سقوط حطام الصاروخ في أماكن مأهولة، مؤكدة أن الحطام سيهوي في المياه الدولية.
وانطلق صاروخ "المسيرة الطويلة 5B" يوم 29 أبريل/ نيسان 2021 من مركز وينتشانغ للرحلات الفضائية.


وكان الصاروخ يحمل الوحدة الأساسية للمحطة المدارية الدائمة التي تعد جزءاً من البرنامج الفضائي الصيني الطَموح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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