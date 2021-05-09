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شاهد.. جموع المصلين يؤدون صلاة القيام ليلة 27 في المسجد النبوي

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وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام بالإجراءات الوقائية

شاهد.. جموع المصلين يؤدون صلاة القيام ليلة 27 في المسجد النبوي

‫وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام بالإجراءات الوقائية، أدّى جموع المصلين صلاة القيام؛ ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك،‫ في المسجد النبوي.

ووفّرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد النبوي ومرافقه، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة.

واقتصر وجود المصلين في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز.

كما قامت الوكالة بتكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة، خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، إضافة إلى نقاط فرز وكاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد، التي تعمل بدقة عالية عن بُعد بلا توقف، كما تعمل الجهات المشتركة على التأكّد من أهلية قاصدي المسجد النبوي وحصولهم على المتطلبات اللازمة عبر تطبيق "توكلنا".

شاهد.. جموع المصلين يؤدون صلاة القيام ليلة 27 في المسجد النبوي

شاهد.. جموع المصلين يؤدون صلاة القيام ليلة 27 في المسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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