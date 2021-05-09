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"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني
-
الأحد 23 مايو 2021 10:15 مساءً
بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
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الأحد 23 مايو 2021 10:15 مساءً
أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما
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الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور
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الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م
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الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"
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الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام
-
الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية
-
الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
هاري كين يخطف الحذاء الذهبي .. من المصري محمد صلاح
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الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
"تقنية خميس مشيط" تعلن التخصصات التدريبية للعام المقبل
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الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شهود عيان يصورون زوبعة عنيفة في مدينة سويدية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 09 مايو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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