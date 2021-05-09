موجز "سبق" الأسبوعي: أوامر ملكية.. وزيارات بلون "البنفسج".. و"صاروخ صيني" يثير الجدل

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"الهلال" يقترب من لقب الدوري.. وتوطين التوظيف بالمدارس الأهلية.. وإلزام الموظفين بـ "اللقاح"

حَفِل الأسبوع الماضي بعددٍ من الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية تناولتها "سبق" في تغطياتها اليومية وعلى مدار الساعة، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية بتعيين عدد الوزراء في مناصب جديدة، واستقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الشيخ "محمد بن زايد" ورئيس وزراء باكستان في زيارتهما إلى جدة.

ووافق الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين في باكستان، فيما وجّه ولي العهد بصرف مبلغ 100 مليون ريال للجمعيات الخيرية من نفقته الخاصة، وأصدرت وزارة الموارد البشرية قرارًا بتوطين المدارس الأهلية، وألزمت الموظفين بالقطاع العام والخاص بأخذ اللقاح شرطًا للحضور لمقار أعمالهم، فيما يقترب الهلال من تحقيق لقب الدوري، ودول البحر المتوسط في مجال سقوط الصاروخ الصيني.

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين بباكستان

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على بناء مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

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خادم الحرمين يأمر بترقية عددٍ من أعضاء النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - أمرًا ملكيًّا بترقية عددٍ من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة، على سلك أعضاء النيابة العامة.

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أمر ملكي: الأمير سلطان بن سلمان مستشارًا خاصًا والسواحة رئيسًا لـ "الفضاء"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - عددًا من الأوامر الملكية تضمنت تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير وتعيينه رئيسًا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

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ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة نائب أمير الرياض

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على والدة سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض - رحمها الله -.

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ولي العهد يوجّه بصرف 100 مليون ريال لجمعيات خيرية

وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصرف 100 مليون ريال من نفقة سموه الشخصية، وفق مسارين الأول في دعم 29 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة بمبلغ إجمالي قدره 87 مليون ريال، فيما خُصص المسار الثاني لسداد ديون أكثر من 150 سجينًا معسرًا بدعم إجمالي بلغ 13 مليون ريال.

https://sabq.org/CKmQqD

"المديفر" عن كواليس حواره مع ولي العهد: دائمًا مستعد.. ويملك ذاكرة حديدية

كشف الإعلامي عبدالله المديفر مقدم برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية" جانبًا من كواليس لقائه بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وملامح من شخصيته وتأثيره وحضوره وصفاته القيادية، مشيرًا إلى أنه التقى سموه في الحوار الخاص بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030 ثلاث مرات يوم اللقاء وقبله وبعده.

https://sabq.org/7vX96L

"الصحة": 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1026

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 8 مايو 2021، تسجيل 997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 425442 حالة، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1026 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 408,676 حالة ولله الحمد.

https://sabq.org/NZs8tp

ولي العهد يستقبل "محمد بن زايد" ورئيس وزراء باكستان

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما استقبل دولة "عمران خان"، رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، اللذين وصلا إلى جدة في زيارة رسمية للمملكة.

https://sabq.org/TFR6sw

https://sabq.org/ctvLJr

إلزام الموظفين بالحصول على "اللقاح" للحضور للعمل في القطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطًا إلزاميًا لحضور الموظفين والموظفات إلى مقرات العمل في القطاعين العام والخاص إضافة إلى القطاع غير الربحي.

وأكدت أنه سيتم توضيح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريبًا.

https://sabq.org/WCzyDk

"الجبير": أكدنا سابقًا أنه لا علاقة للمملكة بقضية اختراق هاتف "بيزوس"

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنه لا علاقة للمملكة بما يسمى قضية اختراق هاتف جيف بيزوس وأن الحقائق اتضحت.

https://sabq.org/Sfh2Qx

"الفالح": مجلس التنسيق السعودي - الباكستاني يفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي

ثمّن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، الذي يسعى إلى تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وينمي العلاقات التجارية، ويفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي.

https://sabq.org/WSLz74

المملكة تختار اللون البنفسجي لونًا لسجاد مراسم الاستقبال

اختارت المملكة العربية السعودية اللون البنفسجي لونًا معتمدًا لسجاد مراسم استقبال ضيوف الدولة الرسميين من رؤساء ووزراء وسفراء، ومُمثلي الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى السجاد المستخدم في مختلف المناسبات الرسمية، ويتماهى السجاد "البنفسجي" مع لون صحارى المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى.

https://sabq.org/fph4Fr

بعد ساعات من السماح بالسفر الدولي "اشتعال" تذاكر المالديف وسيشل

بعد ساعات من السماح بالسفر للخارج، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، واعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية من 17 مايو، ارتفعت بشكل كبير أسعار تذاكر السفر إلى جزر المالديف وجزر سيشل بالمحيط الهندي، اللتين تستقبلان السياح السعوديين، وتتميزان بالأمن الصحي، حيث الجزر شبه المنعزلة التي يبحث عنها الجميع حاليًا.

https://sabq.org/CtwgfN

"الراجحي" يصدر قرارًا بتوطين الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى؛ وفق عددٍ من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات.

https://sabq.org/srvLVZ

بخماسية في مرمى الشباب.. "الهلال" على بُعد خطوة من لقب الدوري

بات نادي الهلال على بُعد خطوة واحدة من تحقيق لقب الدوري السعودي بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره الشباب في المسابقة، وحقق الهلال فوزًا مثيرًا على الشباب بخمسة أهداف لهدف، ضمن مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

https://sabq.org/bmVSDP

تحديث جديد.. دول البحر المتوسط في مجال سقوط الصاروخ الصيني

قام نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية - للتوّ- بتحديث توقعاته حول إعادة دخول قلب صاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض، وقد يكون البحر المتوسط والدول المحيطة به في مجال سقوط الصاروخ.

https://sabq.org/ZmMjhn

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