الأسبوع في 10 صور: قطار المكسيك يفجع ركابه.. ولقطة غريبة لـ"بايدن" و"كارتر"

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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد أدى انهيار جسر علوي يحمل قطارًا لمقتل 24 شخصًا في المكسيك، في الوقت الذي اندلع فيه حريق هائل بإحدى آبار النفط في شمال العراق بعد أن فجّره متشددون.



1- انهيار جسر علوي كان يحمل قطارًا في العاصمة المكسيكية يسفر عن مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين



2- صورة تجمع الرئيس الأمريكي "بايدن" وقرينته بالرئيس الأسبق "كارتر" وقرينته أثارت الاستغراب لفارق الحجم بينهم!



3- سطح منزل في مسيسبي وقد تضرر بشدة بعد أن سقطت عليه شجرة بفعل الأعاصير التي تضرب المنطقة



4- الألعاب النارية تنطلق من فوق معبد بارثينون الإغريقي في اليونان بمناسبة احتفالات أعياد الفصح



5- المقر الرسمي للرئيس الايسلندي ويظهر من خلفه وهج من الحمم البركانية للبركان الثائر في منطقة فاجرادالسفيال



6- حريق هائل يبتلع بئر نفط في حقل باي حسن النفطي بمحافظة كركوك شمال العراق بعد أن فجّره متشددون



7- منظر للمغارة الزرقاء أحد المعالم السياحية الرئيسة في جزيرة كابري بإيطاليا



8- متطوعون يشاهدون المراسم الجنائزية الهندية بحرق جثث ضحايا كوفيد-19



9- زوار صينيون يستغلون إجازة يوم العمال في قضاء الوقت على سور الصين العظيم



10- صاعقة تضرب المباني خلال عاصفة رعدية في العاصمة التايلاندية بانكوك