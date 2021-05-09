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العثور على لغم أرضي في وادي بجازان جرفته سيول يمنية منقولة

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العثور على لغم أرضي في وادي بجازان جرفته سيول يمنية منقولة

أبطلت الفرق الأمنية لغم أرضي عثر عليه بأحد الأودية بمنطقة جازان.

وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني بمحافظة الطوال تلقى اليوم السبت بلاغاً عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع وعمل الإجراءات الأمنية اللازمة والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي إصابات أو أضرار - ولله الحمد - وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ميليشيا الحوثي الإرهابية مدني جازان الدفاع المدني جازان لغم أرضي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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