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"التعاون الإسلامي" تدعو لتعزيز المبادئ الإنسانية وقيم السلم وروح التسامح

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"التعاون الإسلامي" تدعو لتعزيز المبادئ الإنسانية وقيم السلم وروح التسامح "التعاون الإسلامي" تدعو لتعزيز المبادئ الإنسانية وقيم السلم وروح التسامح
نوهت باحترام مبادئ حماية المدنيين بمناسبة اليوم العالمي للقانون الدولي

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى تعزيز المبادئ الإنسانية وترسيخ قيم السلم وروح التسامح.

جاء ذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقانون الإنساني الدولي والذي يصادف يوم 9 مايو، منوهة بأهمية احترام المبادئ والقواعد الإنسانية التي تمثل السبيل الأمثل لحماية المدنيين.

وأكدت "الامانة " أن تخصيص منظمة التعاون الإسلامي، لهذا اليوم بموجب قرارها رقم: 1/42 إيشاد الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت، إنما تبرز مدى التزامها العميق بتعزيز الإرادة الإنسانية.

فيما طالبت المنظمة دولها الأعضاء باستغلال هذا اليوم للقيام بنشاطات تساهم في تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني وعلاوة على ذلك، تغتنم المنظمة هذه المناسبة لدعوة المجتمعات كافة إلى ترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر داخل مجتمعاتنا وإلى اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز القانون الإنساني الدولي وقيمها الإسلامية المرتبطة به.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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