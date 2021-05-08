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"اسكنوا الأرض" آية قرآنية لبني إسرائيل وفُهمت خطأ..؟ فما الصحيح؟

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"اسكنوا الأرض" آية قرآنية لبني إسرائيل وفُهمت خطأ..؟ فما الصحيح؟ "اسكنوا الأرض" آية قرآنية لبني إسرائيل وفُهمت خطأ..؟ فما الصحيح؟
المعنى المقصود ليس جميع الأرض وإنما منطقة والشام فقط

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 104 من سورة الإسراء يقول الرب تبارك وتعالى "وَقُلۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِۦ لِبَنِیۤ إِسۡرَ ٰ⁠ۤءِیلَ ٱسۡكُنُوا۟ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا جَاۤءَ وَعۡدُ ٱلۡـَٔاخِرَةِ جِئۡنَا بِكُمۡ لَفِیفࣰا"، يظن بعض الناس أن معنى الأرض بالآية أي كل الأرض، والصواب أن المراد بالأرض مصر والشام.

وذلك بعد أن أغرق ﷲ فرعون وقومه قال ﷲ لموسى ومن معه اسكنوا مصر والشام، فإذا جاء يوم القيامة جيء بكم مختلطين؛ مسلمكم وكافركم ثم نحكم بينكم، والله أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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