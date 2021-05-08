أخبار عاجلة

"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م -
أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا" -
"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام -
الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية -
هاري كين يخطف الحذاء الذهبي .. من المصري محمد صلاح -
"تقنية خميس مشيط" تعلن التخصصات التدريبية للعام المقبل -
بينها الهند وباكستان.. البحرين تعلق دخول المسافرين القادمين من 5 دول -
"مدني جدة" يسيطر على حريق بشقة سكنية بحي الواحة شمال المحافظة -
"تصفية": حررنا مساحات في مختلف مناطق المملكة وسوف نعرضها للبيع قريبًا -
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نيمار" يجدد علاقته مع باريس سان جيرمان حتى 2025

Print
"نيمار" يجدد علاقته مع باريس سان جيرمان حتى 2025 "نيمار" يجدد علاقته مع باريس سان جيرمان حتى 2025
يسعى لتمديد عقد "مبابي" قبل نهاية الموسم

جدد باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، عقد مهاجم فريقه الأول لكرة القدم البرازيلي نيمار حتى 2025، بعد أيام قليلة من خروج الفريق الفرنسي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من أمام مانشستر سيتي الإنجليزي .
وكان نيمار البالغ عمره 29 عاماً قد انضم إلى سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو.
ويأمل سان جيرمان في تمديد عقد كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م

"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م

أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"

أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"

"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام

"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية