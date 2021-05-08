أخبار عاجلة

"مدني جدة" يسيطر على حريق بشقة سكنية بحي الواحة شمال المحافظة -
"تصفية": حررنا مساحات في مختلف مناطق المملكة وسوف نعرضها للبيع قريبًا -
يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟ -
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

منها الإمارات وقطر .. فرنسا توسع قائمة الدول المحجور صحياً على القادمين منها

Print
منها الإمارات وقطر .. فرنسا توسع قائمة الدول المحجور صحياً على القادمين منها منها الإمارات وقطر .. فرنسا توسع قائمة الدول المحجور صحياً على القادمين منها
مدته 10 أيام مع إمكانية الخروج من المنزل بتصريح

منها الإمارات وقطر .. فرنسا توسع قائمة الدول المحجور صحياً على القادمين منها

وسعت فرنسا أمس قائمة الدول، التي تفرض حجرًا صحيًا على المسافرين القادمين منها، جراء الحالة الوبائية السيئة لتفشي وظهور سلالات متحورة فيها، وأضافت إلى القائمة سبع دول جديدة، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضحت السلطات الفرنسية أن الدول السبع بينها الإمارات وقطر وتركيا، حيث سيخضع القادمون منها اعتبارًا من الأسبوع المقبل لحجر صحي إلزامي مدته عشرة أيام مع إمكانية الخروج من المنزل بتصريح، فيما ستفرض غرامات مالية على المخالفين لهذه الإجراءات.

وأضافت أنه يتعين على المسافرين القادمين من هذه الدول إبراز فحص طبي سلبي لفيروس كورونا للتمكن من دخول الأراضي الفرنسية.

وكانت فرنسا قد فرضت حجراً صحياً في 24 أبريل (نيسان) الماضي على المسافرين القادمين من خمس دول هي: الهند، والبرازيل، وتشيلي، والأرجنتين، وغويانا الفرنسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2.694 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2.694 إصابة جديدة بفيروس كورونا