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"بن علي" يرقد في غيبوبة منذ 4 أيام بسبب تلف في إنزيمات الكبد

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"بن علي" يرقد في غيبوبة منذ 4 أيام بسبب تلف في إنزيمات الكبد "بن علي" يرقد في غيبوبة منذ 4 أيام بسبب تلف في إنزيمات الكبد
أسرته تناشد القيادة التوجيه بعلاجه في مستشفى حكومي

تعيش أسرة الطفل سلمان بن علي، الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات المعاناة والبؤس بسبب ما يقاسيه من مرض، وهو تلف إنزيمات الكبد، والذي يرقد حاليًا في غيبوبة منذ أربعة أيام، "سلمان" طفل مقيم من الجنسية اليمنية، وهو المولود الأول للأسرة عند الولادة لم تظهر لديه أي أعراض سوى صفار بسيط، بعد يومين من ولادته وأفاد الأطباء أنه أمر طبيعي.

وكان الطفل سلمان يتمتع بصحة جيدة إلى ما قبل رمضان بخمسة أيام تقريبًا، عندما ظهرت أعراض سخونة وألم في الرأس.

وراجعت به أسرته المستوصف، وبعد الكشف عليه قالوا إنه يعاني من سخونة وصرفوا له مضادًا حيويًا ومسكنًا للألم، إلا أن حالة الطفل ازدادت سوءًا فاتجهوا به إلى أحد المستشفيات الأهلية بالعاصمة الرياض.

وبعد إجراء الفحوصات الدقيقة تبين أن الطفل لديه تليف في الكبد ولابد من إجراء عملية الكبد بصفة عاجلة والتي تحتاج إلى تكاليف عالية جداً ما يقارب 300 ألف ريال أو قبول حالته بأحد المستشفيات الحكومية، وأنه كلما تأخرت إجراءات العملية تسوء وتصبح أكثر خطورة، خاصة بعد دخوله في مرحلة غيبوبة منذ أيام، والآن يرقد في العناية المركزة بالمستشفى رغم ما تتحمله أسرته من تكاليف عالية جداً مع عدم القدرة على تحملها، فدخل الأسرة لا يزيد على ألفي ريال، وليس في مقدورهم سوى التوجه لله بالدعاء ثم مناشدة القيادة في المملكة والمسؤولين في وزارة الصحة، وعلى رأسهم الدكتور توفيق الربيعة، ليستعيد الطفل عافيته وحتى لا تسوء حالته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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