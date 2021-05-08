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"وجبات سحور" تقديرًا للعاملين بمركز لقاح كورونا بمستشفى "نفسية الطائف"

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المركز يقدم خدماته على مدار 6 ساعات يوميًا في ليالي رمضان

بادرت إدارة التغذية بصحة الطائف إلى المشاركة ميدانيًا مع زملائهم في مركز اللقاح الخاص بـ"كورونا" بمستشفى الصحة النفسية، حيث قامت الإدارة بتقديم وجبة "سحور" للعاملين وعددهم ٣٥ موظفًا ما بين ممارسين صحيين وإداريين ومتطوعين ومتطوعات بعد انتهاء عملهم في إحدى الليالي.

وتفصيلاً.. قام فريق إدارة التغذية بقيادة مدير الإدارة علي الغامدي بتوزيع وجبات السحور على الفريق في إطار العمل على الدعم والمساندة والتشجيع، حيث لقيت المبادرة استحسان الجميع.

يشار إلى أن مركز اللقاح بالنفسية يقدم خدماته على مدار 6 ساعات يوميًا في ليالي رمضان، من أجل تقديم خدمات اللقاح للمستفيدين من المسجلين في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، وسط تنظيم إداري متميز، بمساندة من الجهات الأمنية، كما أسهم هذا المركز في تخفيف الزحام على بقية المراكز في محافظة الطائف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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