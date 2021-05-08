عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري

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توزيع كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس، 309 مرضى بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 56 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 39 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 51 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 23 مريضًا، وراجع 19 مريضًا عيادتي الأسنان.

وجرى استقبال 40 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 15 مريضًا، كما تم عمل 82 تحليلاً لـ 38 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 30 صورة أشعة لـ 17 مريضًا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 11 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 168 وصفة طبية.

توزيع كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال تنفيذ مشروع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيروت، وطرابلس، والعيرونية، ودده الكورة، والبقاع بالجمهورية اللبنانية، استفاد منه 886 طفلاً.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في لبنان لعام 1442هـ، يستفيد منه 6.548 طفلاً.