العراق.. طائرة مسيرة تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد

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الهجوم تسبب في أضرار بأحد المستودعات دون سقوط إصابات

استهدفت طائرة مسيّرة قاعدة عين الأسد، بمحافظة الأنبار غربي العراق، التي تستضيف قوات أمريكية، بحسب ما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في العراق، اليوم (السبت).

وأوضح التحالف أن الهجوم لم يسفر عن سقوط مصابين، ولكن سجلت أضرار بأحد المستودعات.

من جهته، بين المتحدث باسم التحالف العقيد الأميركي واين ماروتو، عبر "تويتر"، أن الهجوم الذي وقع في الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي قيد التحقيق.

من ناحيتها، ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن طائرة مسيرة مفخخة، سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر.