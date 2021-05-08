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آخر تحديثات سقوط الصاروخ الصيني: 6 دول عربية أصبحت في مأمن

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مركز الفلك الدولي: الحطام سيمر أربع مرات فوق الوطن العربي الليلة

آخر تحديثات سقوط الصاروخ الصيني: 6 دول عربية أصبحت في مأمن

قال مركز الفلك الدولي قبل قليل وفي تحديث جديد حول سقوط حطام الصاروخ الصيني إنه وبحسب آخر التحديثات هناك ست دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها، وهي الإمارات وقطر والبحرين والكويت ولبنان واليمن.

وقال المركز: سيمر حطام الصاروخ الصيني هذه الليلة أربع مرات فوق الوطن العربي. الأولى الساعة 18:30 فوق الخليج العربي، الثانية الساعة 20:03 فوق وبلاد الشام، الثالثة والرابعة فوق المغرب العربي في الساعة 21:30 و23:00 توقيت غرينتش. كلها لا تشكل خطرًا لأنها خارج وقت سقوط الحطام.

وفي وقت سابق اليوم نقل المركز أن توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية لمركز الفلك الدولي: 09 مايو 07:20 غرينتش ± 6 ساعات، أما توقعات وزارة الدفاع الأمريكية فترجح سقوطه: 09 مايو 02:52 غرينتش ± 6 ساعات.

آخر تحديثات سقوط الصاروخ الصيني: 6 دول عربية أصبحت في مأمن

آخر تحديثات سقوط الصاروخ الصيني: 6 دول عربية أصبحت في مأمن

آخر تحديثات سقوط الصاروخ الصيني: 6 دول عربية أصبحت في مأمن

آخر تحديثات سقوط الصاروخ الصيني: 6 دول عربية أصبحت في مأمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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