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"الخثلان": اليوم ليلة 27.. أرجى الليالي موافقة لليلة القدر

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"الخثلان": اليوم ليلة 27.. أرجى الليالي موافقة لليلة القدر "الخثلان": اليوم ليلة 27.. أرجى الليالي موافقة لليلة القدر
قال: العمل الصالح في هذه الليلة يعادل 83 سنة و4 أشهر

قال عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان؛ إنه مع غروب شمس هذا اليوم السبت تحل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر.

وكتب الخثلان؛ تغريدة من حسابه بتويتر "بغروب شمس هذا اليوم السبت تحل ليلة السابع والعشرين من ‫#شهر_رمضان، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر.. ‏(لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)".

وأضاف "الخثلان"؛ أن "العمل الصالح في هذه الليلة خير من العمل الصالح في ألف شهر؛ لقوله تعالى: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)، وألف شهر تعادل 83 سنة و4 أشهر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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