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دخول الإمام بعد الشروق بـ 15 دقيقة..880 جامعاً لصلاة العيد بالقصيم

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"الشؤون الإسلامية" بالمنطقة تُكمل استعداداتها.. تهيئة وتطبيق احترازات

دخول الإمام بعد الشروق بـ 15 دقيقة..880 جامعاً لصلاة العيد بالقصيم

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، تهيئة وتجهيز أكثر من ٨٨٠ من مصليات العيد والجوامع والمساجد المساندة التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ.

وبلغ عدد المصليات أكثر من خمسين مصلى يساندها أكثر من ٨٠٠ جامع ومسجد لإقامة الصلاة في جميع أرجاء المنطقة، حيث روعي في تقسيمها الشمولية والتوزيع المناسب لمختلف الأحياء للتوسعة على الناس، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقدمة من الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير فرع الوزارة عبدالرحمن السويلم؛ أنه جرت إضافة المساجد المساندة كالمتبع في صلاة الجمعة؛ نظراً لظروف جائحة كورونا، داعياً جميع المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادات الخاصة والالتزام بالتباعد الجسدي مع ضرورة لبس الكمامة وتجنب المصافحة وعدم التزاحم على الأبواب، مبيناً أن دخول الإمام للصلاة بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

دخول الإمام بعد الشروق بـ 15 دقيقة..880 جامعاً لصلاة العيد بالقصيم

دخول الإمام بعد الشروق بـ 15 دقيقة..880 جامعاً لصلاة العيد بالقصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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