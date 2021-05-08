"البرلمان العربي" يستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

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"مفتي مصر ": الممارسات العدوانية تمثل استفزازاً وانتهاكاً للقانون الدولي

استنكر البرلمان العربي قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين واقتحام منازل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وتهجير سكانها قسراً، معرباً عن رفضه القاطع لاستمرار ممارسات سلطات الاحتلال التي تعد انتهاكاً صارخاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وحذّر البرلمان العربي، في بيان اليوم، من مغبة التصعيد الذي يدفع بتقويض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً السلطات الإسرائيلية بالكف الفوري عن الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين ووقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى.

ودعا المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف التصعيد والانتهاكات في المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة وفي القدس المحتلة، مؤكداً وقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفي السياق، استنكر مفتي مصر الدكتور شوقي علام؛ بشدة، قيامَ سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين.

وأدان الدكتور علام؛ في بيان اليوم، إطلاق قوات الاحتلال الرصاصَ المطاطي وقنابل الغاز تجاه المصلين عقب صلاة المغرب أمس؛ ما أسفر عن إصابات في الجانب الفلسطيني، مؤكداً أن الممارسات العدوانية من قِبل سلطات الاحتلال تمثل استفزازاً مباشراً للمصلين الفلسطينيين، واعتداءً صارخاً على المسالمين العزل وحرمانهم أداء شعائرهم الدينية؛ مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وندّد مفتي مصر، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وهو ما يمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وطالب الدكتور علام؛ جميع المنظمات الدولية المعنية بالتدخل السريع والعاجل لوقف الممارسات والانتهاكات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى.