أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة

★ ★ ★ ★ ★

401 ألف حالة جديدة يصل بها إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 21.9 مليون

سجّلت الهند زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، اليوم السبت، مع ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 400 ألف لليوم الثالث على التوالي.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 4187 وفاة بمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو 240 ألفا، كما سجّلت الهند 401078 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 21.9 مليون.

ويؤكّد خبراء سبق أن أبدوا شكوكاً بالأعداد المعلنة رسميا، أن الهند قد تبلغ ذروة هذه الموجة الوبائية بحلول نهاية مايو.

وفي حين يستقر الوضع في مدينتَي نيودلهي وبومباي الرئيستين بفضل إرسال إمدادات بالأكسجين وأسرّة إضافية للمستشفيات، يتفشى فيروس كورونا حالياً بشكل متسارع في الولايات الجنوبية في البلاد والمناطق الريفية.

وفرضت ولاية كارناتاكا التي تضم مركزاً تكنولوجياً مهماً في بنغالور، إغلاقاً لمدة أسبوعين اعتباراً من الإثنين، في محاولة لوقف تفشي الفيروس.

وسجّلت في بنغالور التي كانت قد أحصت 1907 وفيات من جرّاء الفيروس في شهر أبريل، أكثر من 950 وفاة في الأيام السبعة الأولى من شهر مايو، ويُعزى سبب ارتفاع أعداد الوفيات، إلى نقص الأكسجين والأسرّة في أقسام العناية المركزة.

وفرضت المدينة التي يسكنها 9 ملايين نسمة، قيودها الخاصة على التنقلات في 25 أبريل، إلا أن ذلك لم يساعد على تخفيض الأعداد.

وسجل أيضاً ارتفاعٌ في أعداد الإصابات والوفيات في ولاية البنغال الغربي منذ أن أُجريت فيها انتخابات وتجمعات هائلة مرتبطة بها، فيما تعاني أيضاً، كالكوتا؛ كبرى مدن البلاد، نقصاً حاداً في الأكسجين والأسرّة.