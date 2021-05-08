"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس

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اقتحام قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى تحدٍ سافرٍ لمشاعر المسلمين في العالم

أدانت منظمة التعاون الإسلامي ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون من إجراءات تهجير قسري وإخلاء غير قانوني لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ومواصلة الاعتداءات على المواطنين المشاركين في موائد الإفطار التضامني.

وعدّت المنظمة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون بأنه يأتي في إطار سياسة إسرائيلية تقوم على التطهير العرقي والاستيطان الاستعماري من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات والمنازل الفلسطينية لمصلحة جمعيات استيطانية، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحمّلت منظمة التعاون الإسلامي قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار إجراءاتها غير القانونية والعنصرية، مطالبة المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، بتحمُّل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأكّدت المنظمة في الوقت ذاته أن تلك الإجراءات لا تخدم عملية السلام القائم على حل الدولتين والمبادرة العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.

الكويت

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي.

وأكّدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن هذا الاقتحام تحدٍ سافرٍ لمشاعر المسلمين في العالم والقانون الدولي وانتهاك قواعد حقوق الإنسان.

وأضافت، أن استفزازات وتصرفات الاحتلال الإسرائيلي تعرّض أبناء الشعب الفلسطيني للخطر، وتنذر بتصعيد العنف؛ الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً سريعاً لوضع حد لهذه الاستفزازات وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وحمّلت الخارجية الكويتية في بيانها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد الخطير وما سيترتب عليه من عواقب.