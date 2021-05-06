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بموافقة أمير الرياض.. "أثر" تطلق حملة "مجتمع حريص"

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بموافقة أمير الرياض.. "أثر" تطلق حملة "مجتمع حريص" بموافقة أمير الرياض.. "أثر" تطلق حملة "مجتمع حريص"
تهدف لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كورونا للوصول للمناعة المجتمعية

بموافقة أمير الرياض..

وافق أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على إطلاق حملة "مجتمع حريص" بالتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة وجمعية التطوع الصحية "أثر".

جاء ذلك بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض والتي تهدف لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كوفيد-19 للوصول إلى المناعة المجتمعية وتعزيز الوعي الصحي بإجراءات الوقاية من ، وذلك عبر تنفيذ عدد من المبادرات بسواعد متطوعين صحيين مدربين ومؤهلين.

وتنفذ الحملة بالشراكة مع تجمع الرياض الصحي الأول كشريك طبي، والعديد من الشركاء والداعمين، من خلال عيادات طبية متنقلة لتقديم خدمات لقاح كوفيد-19، وحملات التوعية الميدانية وتوزيع الحقائب الوقائية، بالإضافة إلى مركز التوعية الهاتفي وبرامج التدريب المتخصصة لتأهيل المتطوعين المشاركين بالحملة وبرامج التطوع الصحي.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للتجربة الرائدة التي نفذتها جمعية أثر في حملة مجتمع واعي بداية جائحة كورونا 2020 والتي تم من خلالها خدمة أكثر من 430 ألف مستفيد.

وأفاد أمين عام جمعية أثر الدكتور سلطان الزهراني بأن هذه الحملة جاءت بتوجيه أمير منطقة الرياض لحرصه لوصول الخدمة الصحية لجميع المواطنين والحرص على سلامة الإنسان وستنفذ هذه الحملة بناءً على الإجراءات الاحترازية التي تصدرها وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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