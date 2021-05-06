"الشوب" آية قرآنية فُهمت خطأ.. فما الصحيح؟

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المعنى المقصود هو المزج بين "الزقوم والماء الحار"

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وخلال شهر رمضان؛ تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 66 من سورة الصافات يقول الرب تبارك وتعالى "فَإِنَّهُمۡ لَـَٔاكِلُونَ مِنۡهَا فَمَالِـُٔونَ مِنۡهَا ٱلۡبُطُونَ ۝٦٦ ثُمَّ إِنَّ لَهُمۡ عَلَیۡهَا لَشَوۡبࣰا مِّنۡ حَمِیمࣲ"، يظن بعض الناس أن معنى الشوب أي الحرارة، أي حرارة الحميم، والصواب أن معنى الشوب أي المزج، فيمزج لأهل النار مع الزقوم الذي يتجرعونه ماءً حاراً.

وذلك أنهم يأكلون الزقوم ثم يشربون عليه الحميم فيختلط به في بطونهم، نسأل ﷲ أن يجيرنا وإياكم من عذابه وسخطه، والله أعلم.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.