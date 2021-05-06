بعد ارتفاع الإصابات.. "الصحة" تدعو إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية

★ ★ ★ ★ ★

تسجيل 14 حالة وفاة جديدة يرفع إجمالي الضحايا إلى 7032

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1090) حالة مؤكدة وتعافي(982) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9785) حالة، منها (1333) حالة حرجة.

داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)، حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (423406) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (406589) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7032) حالة، يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

‏