أخبار عاجلة

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
8 آلاف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية توعية الجاليات بالشرائع -
البلطان يخاطب الجهاز الفني واللاعبين : عودوا إلى سكة الانتصارات -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سقوط سيدة حامل من الدور الثالث بمكة.. وفاة الجنين و"الصحة" تتفاعل

Print
سقوط سيدة حامل من الدور الثالث بمكة.. وفاة الجنين و"الصحة" تتفاعل سقوط سيدة حامل من الدور الثالث بمكة.. وفاة الجنين و"الصحة" تتفاعل
شقيقها يتهم مستشفى الولادة والأطفال عدم قبول إحالتها منذ 18 يوماً

سقوط سيدة حامل من الدور الثالث بمكة.. وفاة الجنين و

تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى مغرّد يفيد بسقوط أخته من الدور الثالث من عمارة بمكة المكرمة، أسفر عن وفاة جنينها، متهماً مستشفى الولادة والأطفال بمكة عدم قبول إحالتها من مستشفى النور التخصصي بمكة منذ 18 يوماً.

وتفصيلاً؛ تلقت الصحة ممثلة في "الصحة 937" استغاثة من مغرّد قال فيها: نرجو منكم مساعدتنا عندي حالة إنسانية؛ أختي سقطت من الدور الثالث وهي حامل، وقد تم نقلها إلى مستشفى النور بمكة عن طريق الإسعاف.

وأضاف: تواصل مستشفى النور مع مستشفى الولادة والأطفال بمكة بطلب تحويل بعد معالجة الكسور التي تعرضت لها؛ لكن لم يتم التحويل، مشيرًا إلى أن الجنين مات، ولم يتم تحويل أخته منذ 18 يوماً.
‏‎
وطلبت الصحة على الفور بعد تلقيها الشكوى تزويدها بكافة المعلومات والتفاصيل عبر المراسلة الخاصة، متمنية الشفاء العاجل لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر

في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية

في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية

الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة

الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر