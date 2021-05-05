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بالصور.. مساعدات طبية للصحة السودانية لمكافحة كورونا

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة الدفعة الأولى

بالصور.. مساعدات طبية للصحة السودانية لمكافحة كورونا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لوزارة الصحة السودانية، التي تبلغ 52 طنا من أدوية الطوارئ والمحاليل الوريدية والمستهلكات الطبية المختلفة لمكافحة المستجد (كوفيد - 19)، ليستفيد منها 1.588.883 فرداً.

وقام بتسليم المساعدات -نيابةً عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ووكيلة وزارة الصحة السودانية الدكتورة يسرا محمد عثمان في العاصمة الخرطوم.

ويهدف المشروع لدعم المستشفيات الحكومية السودانية بالمحاليل الوريدية الضرورية للتدخل الطبي في حالات الطوارئ، وإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، وتأمين أدوية الأمراض المزمنة، ومستهلكات وأدوية لأقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة السودانية.

وأفاد السفير جعفر أن المنحة تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بضرورة الوقوف مع السودان وشعبه، وتأكيدا على طبيعة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا أن الدفعة الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعدّ امتدادا لجسر من المساعدات ستتبعها دفعات أخرى في الأشهر القادمة -بمشيئة الله-.

وأشادت وكيل وزارة الصحة السودانية الدكتورة يسرا عثمان من جانبها بمواقف المملكة تجاه السودان، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولمركز الملك سلمان للإغاثة على الجهود في تسيير قوافل الإسناد الطبي والدوائي للسودان في فترة الفيضانات والسيول والاستجابة السريعة لمجابهة كورونا، مضيفة أن الشحنة تضمنت -إلى جانب المواد والمحاليل- أدوية طوارئ مهمة ستدعم عملية الاستجابة الجارية لجائحة كورونا، وستكون خير معين لسد نقص الإمداد الدوائي في البلاد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا والحد من مخاطره.

بالصور.. مساعدات طبية للصحة السودانية لمكافحة كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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