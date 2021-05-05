"الصحة العالمية" تعلن إنشاء المركز العالمي للمعلومات الوبائية في برلين

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بهدف توسيع وتعزيز قدرات المنظمة في الاستجابة لمخاطر الأوبئة والجوائح

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم اليوم إنشاء المركز العالمي للمعلومات الوبائية بالعاصمة الألمانية برلين، بهدف توسيع وتعزيز قدرات منظمة الصحة العالمية وبلدان العالم في الاستعداد والاستجابة لمخاطر الأوبئة والجوائح.

وأوضح الدكتور "أدهانوم" أنه سيعمل كمحور عالمي ومنصة تتفاعل مع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين من جميع أنحاء العالم.

وفي فعالية افتراضية قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن برلين هي خير موقع لاستضافة هذا المركز الذي سيُفتتح خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن ألمانيا أرادت أن تدعم منظمة الصحة العالمية على المستوى المؤسسي والمستويات الأخرى باستضافة هذه المنصة، وأن المعلومات الموثوقة التي سيوفرها المركز ستساعد على النهوض بمستوى الاستجابة للفاشيات في المستقبل.

وأشارت إلى وجود عدة معاهد طبية وعلمية حالياً في ألمانيا تشارك في مختلف الأبحاث الطبية، بما سيساعد المركز الجديد في مهامه.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان: إن ألمانيا طالما كانت من البلدان الداعمة لمنظمة الصحة العالمية، وإن برلين ستموّل المركز بقيمة 30 مليون يورو، إضافة إلى تزويده بميزانية سنوية.

وأشار إلى أن المنظمة لا يمكن أن تكون على درجة من الامتياز، إلا إذا أتاحت لها الدول الأعضاء أدوات الامتياز في عملها.