أخبار عاجلة

محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين -
"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي -
"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر -
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس -
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا -
الأمير حسين : أعاده على قدسنا بالنصر والعزة -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تتسلم 4.9 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" خلال مايو

Print
مصر تتسلم 4.9 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" خلال مايو تتسلم 4.9 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" خلال مايو
أول شحنة منها تصل البلاد الأسبوع المقبل

مصر تتسلم 4.9 مليون جرعة من لقاحات

أعلنت ، اليوم الأربعاء، أنها ستتسلم 4.9 مليون جرعة جديدة من أنواع لقاحات مختلفة مضادة لمرض "كوفيد-19" في مايو الجاري.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان نقلته "رويترز" أن أول شحنة من هذه الكمية وحجمها 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ستصل الأسبوع المقبل في إطار آلية كوفاكس العالمية.

وأضاف أن مصر ستتسلم شحنة مكونة من 1.7 مليون جرعة أخرى من لقاح أسترازينيكا بحلول نهاية مايو، ومليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني تصل على شحنتين، و500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني.

وشهد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر زيادة مطردة في الأسابيع الماضية، وحذر المسؤولون من زيادة انتشار العدوى؛ بسبب تجمّع الأسر خلال شهر رمضان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية

مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية

مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية

مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية

شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين

شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين

شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين

شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين