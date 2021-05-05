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أول شحنة منها تصل البلاد الأسبوع المقبل

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، أنها ستتسلم 4.9 مليون جرعة جديدة من أنواع لقاحات مختلفة مضادة لمرض "كوفيد-19" في مايو الجاري.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان نقلته "رويترز" أن أول شحنة من هذه الكمية وحجمها 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ستصل الأسبوع المقبل في إطار آلية كوفاكس العالمية.

وأضاف أن مصر ستتسلم شحنة مكونة من 1.7 مليون جرعة أخرى من لقاح أسترازينيكا بحلول نهاية مايو، ومليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني تصل على شحنتين، و500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني.

وشهد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر زيادة مطردة في الأسابيع الماضية، وحذر المسؤولون من زيادة انتشار العدوى؛ بسبب تجمّع الأسر خلال شهر رمضان.