اصابة بالمتحور الهندي لبحار هندي بالعقبة

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جي بي سي نيوز :- قال مدير الشؤون الصحية في محافظة العقبة الدكتور صائب ابو عبود الحياصات ان الحالة المصابة بفيروس كورونا المتحور هي لبحار هندي كان قد وصل العقبة عبر مطار الملك الحسين الدولي قبل أيام. وأضاف الحياصات في تصريح صحفي لوكالة الانباء الاردنية امس أن البحار الهندي قدم الى العقبة قبل 4 ايام وبعد الفحص تبين انه يحمل فيروسا ايجابيا ،لافتا الى انه بسبب عدم توفر الامكانيات في مدينة العقبة لكشف المتحور الهندي تم ارسال العينة الى مختبرات عمان وبعد 3 ايام ظهرت النتيجة ايجابية من السلالة الهندية في الوقت الذي كان فيه المصاب تحت الحجر الصحي بحسب البروتوكول الصحي المعتمد والمعمول به وأنه غادر المملكة عبر مطار الملك الحسين الدولي بعد مكوثه لمدة يومين وأنه لم يخالط أحدا خلال هذة الفترة سوى سائقه .

وزاد الحياصات أن الشخص الوحيد الذي خالط البحار الهندي الذي سافر بعد تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بكورونا عليه هو السائق وتم عمل تقصي لحصر المخالطين له ووضعه وعائلته تحت الحجر الصحي وتم اخذ عينات منه ومن العائلة وتبين ان السائق مصاب بفيروس كورونا السلالة البريطانية الموجودة في المملكة اصلا فيما لم تظهر النتائج اصابة اي احد من عائلته وتم حجر اسرة السائق لمدة 10 ومتابعتهم من قبل فريق التقصي الوبائي المشترك في مدينة العقبة للتأكد من سلامتهم . على صعيد متصل أكد الحياصات انه سيتم فتح مركزين اضافيين في مدينة العقبة لاخذ مطعوم كورونا في المستشفى الاسلامي ومستشفى العقبة الحديث ليرتفع عدد مراكز التطعيم في العقبة الى 11 مركزا موزعة على مناطق المحافظة بهدف التسهيل على المواطنين في تلقي مطعوم كورونا .

وبين أن عدد الذين تلقوا مطعوم كورونا بالعقبة منذ بدء حملة التطعيم التي أعلنتها الصحة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وباشراف محافظة العقبة بلغ نحو 23 الف شخص للجرعتين الاولى والثانية منهم 1348 شخصا تم تطعيمهم امس الاثنين .

وقال انه تم تشكيل فريق جوال مهمته تطعيم العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية بالعقبة، لافتا الى أن الفريق قام بجولات الى المناطق التابعة لمحافظة العقبة في القويرة والديسة ووادي رم ووادي عربة لتغطية كامل المحافظة مؤكدا ان هناك نقطة ثابتة في مركز صحي القويرة الشامل لاستقبال الراغبين في التطعيم. ولفت الى ان هناك تشاركية بين قطاعات العقبة المختلفة للوصول الى مدينة خالية من كورونا وتطعيم اكبر عدد من المواطنين من خلال نقاط التطعيم المنتشرة في المحافظة