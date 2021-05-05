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رشّ وإصحاح بيئي في 160 موقعاً في الطائف

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ضمن جهود القضاء على بؤر التكاثر الحشري

رشّ وإصحاح بيئي في 160 موقعاً في الطائف

نفّذت أمانة الطائف، ممثلةً في الإدارة العامة للصحة العامة برنامجًا مكثفًا للرش والإصحاح البيئي شمل رش وتعقيم حاويات النفايات، والرش الضبابي والاحترازي للأحياء، ومعالجة المستنقعات المائية، ضمن جهود القضاء على بؤر التكاثر الحشري بالطائف وضواحيها.

وأوضحت أمانة الطائف أن خطة العمل للمرحلة الأولى أنجزت أعمال المكافحة في 160 موقعاً بالمدينة والضواحي، وتم رصد مواقع التجمع وتحديد الأولوية وفق المعايير المحددة والتي تقيس نسبة التكاثر والأخطار.

وقد شملت أعمال الرش أحياء غرب وشرق وشمال وجنوب الطائف، وعالجت فرق الرش خلال البرنامج أكثر من 8500 حاوية للنفايات بالتعقيم والرش خلال أسبوع واحد.

وذكرت الأمانة أن برامج الرش والمعالجة تأتي ضمن خطط تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية المختصة بأعمال التعقيم والرش الحشري مستمرة في عملها ضمن خطة العمل الدوري.

رشّ وإصحاح بيئي في 160 موقعاً في الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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