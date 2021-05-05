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الشؤون الإسلامية تبث 43 مليون رسالة "sms" خلال يومين للتوعية بـ"كورونا"

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الشؤون الإسلامية تبث 43 مليون رسالة "sms" خلال يومين للتوعية بـ"كورونا" الشؤون الإسلامية تبث 43 مليون رسالة "sms" خلال يومين للتوعية بـ"كورونا"
ضمن برامجها التوعوية والإرشادية.. وتستهدف 107 ملايين رسالة خلال 5 أيام

الشؤون الإسلامية تبث 43 مليون رسالة

‬ بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 43 مليون رسالة نصية "sms" خلال يومين عبر الهواتف المحمولة استهدفت جميع شرائح المجتمع بالمملكة تضمنت نصائح وتوجيهات للمصلين للوقاية من عند ذهابهم للمساجد في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وتستهدف الوزارة أن يبلغ عدد ما سيتم إرساله خلال خمسة أيام 107 ملايين رسالة.

وتأتي هذه الرسائل في إطار الحملة الإعلامية التوعوية التي تقوم بها بمتابعة وإشراف من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتضمنت الرسائل التوعوية النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع تفشي فيروس كورونا وحماية لمرتادي بيوت الله من الوباء، منها التذكير بالبروتوكولات الصحية وحث المصلين بتجنب الزحام والذهاب للمساجد التي يخف الزحام فيها، وتطبيق البرتوكولات الصحية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد واتباع التعليمات والحذر من الشائعات ومروجيها.

وتأتي هذه الرسائل ضمن سلسلة رسائل توعوية سوف تستكملها الوزارة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث تكثف وزارة الشؤون الإسلامية حضورها الإعلامي عبر مشاركتها بمختلف القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع بالمملكة حول أهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بالمملكة، إلى جانب إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج التوعوية لبيان خطر فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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