أخبار عاجلة

محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين -
"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي -
"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر -
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس -
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا -
الأمير حسين : أعاده على قدسنا بالنصر والعزة -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسلحون يهاجمون بئري نفط في شمال العراق.. ومقتل وإصابة رجال أمن

Print
مسلحون يهاجمون بئري نفط في شمال العراق.. ومقتل وإصابة رجال أمن مسلحون يهاجمون بئري نفط في شمال العراق.. ومقتل وإصابة رجال أمن
اعتدوا على موقع عسكري قريب لتشتيت الانتباه

مسلحون يهاجمون بئري نفط في شمال العراق.. ومقتل وإصابة رجال أمن

هاجم مسلحون بالقنابل بئري نفط في حقل قرب مدينة كركوك في شمال العراق، اليوم (الأربعاء)؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن والشرطة، وأدى لنشوب حريقين.

وأوضحت وزارة النفط في بيان نقلته "رويترز" أن حقل باي حسن في محافظة كركوك تعرض إلى اعتداءات إرهابية فجر الأربعاء، أسفرت عن تفجير البئرين (183) و(177) ومقتل وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة.

وأضافت أن فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة تمكنت من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183.

من جهتهم، بين مسؤولون أمنيون أن المسلحين هاجموا كذلك موقعاً أمنياً قريباً، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة بجروح.

وأشاروا إلى أن الهجوم على الموقع كان الهدف منه تشتيت انتباه الشرطة للسماح لآخرين بزرع القنابل.

ووقع الهجوم السابق على حقل باي حسن في 17 أبريل الماضي، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه، لكن الهجوم لم يتسبب في أضرار جسيمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين

محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين

"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي

"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي

"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر

"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر

وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا

وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا