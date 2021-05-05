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10 اشتراطات للسكن الجماعي للعمّال بمكة للحد من تفشي كورونا

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10 اشتراطات للسكن الجماعي للعمّال بمكة للحد من تفشي كورونا 10 اشتراطات للسكن الجماعي للعمّال بمكة للحد من تفشي كورونا
أمانة العاصمة المقدسة تؤكد متابعة تطبيقها وإصدار المخالفات

10 اشتراطات للسكن الجماعي للعمّال بمكة للحد من تفشي كورونا

أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة عن اشتراطات السكن الجماعي للأفراد والإجراءات الاحترازية للوقاية من في مساكن العمال، مؤكدة متابعة تطبيق الاشتراطات وإصدار المخالفات بحق المخالفين.

ولفتت الإدارة العامة للمنشآت التجارية إلى أن أبرز اشتراطات السكن الجماعي للأفراد الفحص الدوري لحرارة الأفراد بواسطة ميزان الحرارة الليزري، وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم في كافة مرافق السكن، وتوفير الكمامات والقفازات الوقائية الصحية ذات الاستخدام الواحد، وفتح وإغلاق أبواب دخول السكن الخارجي بشكل أوتوماتيكي.

وأضافت أن الاشتراطات تضمنت كذلك توفير غرف عزل منفصلة للحالات الطارئة والقادمة من الخارج، وعمل صنابير المياه والمغاسل بتقنية الاستشعار، وجدولة تطهير الدورات، وتركيب أجهزة تعقيم داخل باصات العمال، والتعاقد مع شركة متخصصة للنظافة وجمع النفايات داخل السكن، والتعاقد مع شركة متخصصة لمكافحة آفات الصحة.

وأكّدت أمانة العاصمة المقدسة أنه يمكن استقبال البلاغات على المساكن المخالفة من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (940) أو على تطبيق بلدي 940 على الأجهزة الذكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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