شاهد.. كشافة "تعليم مكة" يباشرون مواقع جديدة بالمسجد الحرام

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ضمن المرحلة الثانية مع بداية العشر الأواخر

باشر القادة الكشفيون بتعليم مكة المكرمة تنفيذ مهامهم في خدمة الزوار والمعتمرين في عدد من المواقع الجديدة بالمسجد الحرام التي تأتي ضمن المرحلة الثانية مع بداية العشر الأواخر.

جاء ذلك بعد اللقاء الذي جرى مساء البارحة بين رئيس النشاط الكشفي القائد زياد بن حسن قدير، ومدير إدارة الأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الأستاذ فايز المحمدي.

ويشمل الموقع الجديد توجيه المعتمرين بالمسعي نحو المخارج والعمل على انسيابية الحركة والتأكيد على التباعد الجسدي ولبس الكمامة.

يُذكر أن أكثر من 50 قائداً كشفياً يتطوعون في الحرم المكي الشريف مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وذلك يومياً بعد صلاة المغرب وحتى بعد الانتهاء من صلاة التراويح بنصف ساعة.