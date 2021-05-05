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بدء استقبال مستفيدات الضمان في الخرج والمجمعة وعفيف وحوطة سدير

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بدء استقبال مستفيدات الضمان في الخرج والمجمعة وعفيف وحوطة سدير بدء استقبال مستفيدات الضمان في الخرج والمجمعة وعفيف وحوطة سدير
الخطوة جاءت بعد افتتاح الأقسام النسائية فيها واكتمال تجهيزاتها

بدء استقبال مستفيدات الضمان في الخرج والمجمعة وعفيف وحوطة سدير

‬بدأت مكاتب الضمان الاجتماعي بمحافظات الخرج والمجمعة وعفيف وحوطة سدير، في استقبال المراجِعات والمستفيدات بعد افتتاح الأقسام النسائية فيها واكتمال تجهيزاتها.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي: هذه الأقسام ستسهم في تسهيل خدمة أكثر من 13 ألف مستفيدة من الحالات المشمولة بالرعاية الضمانية في المحافظات من فئات المطلقات والأرامل والأيتام وأسر السجناء والنساء المهجورات ومن في حكمهن.

وأضاف: هذا الافتتاح يأتي ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة في إيصال خدماتها للمستفيدين من كل شرائح المجتمع في جميع المناطق والمحافظات بكل يسر وسهولة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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