الإمارات تسجل 1954 إصابة جديدة بكورونا و 770 في عُمان

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السلطنة أعلنت شفاء 1372 من الإصابة وتسجيل 9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 1954 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 529,220 حالة.

‌ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1601 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 1952 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 509,658 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، اليوم، تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 198572 حالة.

كما أعلنت الوزارة، عن شفاء 1372 شخصا من الإصابة بالفيروس، وتسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء في السلطنة إلى 180547 حالة بنسبة تصل إلى 91%، والوفيات 2071 بنسبة 1.0%.

وأشارت إلى أن عدد المحجوزين في العناية المركزة وصل إلى 281 شخصا.