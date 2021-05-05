إجراءات عاجلة عقب إصابتين بكورونا بالوفد الهندي المشارك باجتماع مجموعة السبع

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جميع أعضاء الوفد عزلوا أنفسهم.. وإجراء فحص لوزيرة بريطانية كانت مخالطة لهم

تسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا ضمن الوفد الهندي المشارك في اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقد في لندن لأول مرة حضورياً منذ عامين، في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والاحترازات.

وقالت شبكة "سكاي نيوز": إن "جميع أفراد الوفد الهندي المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن عزلوا أنفسهم بعد أن أكدت الفحوص إصابة اثنين منهم بكوفيد-19".

وأضافت "خضع الوفد الهندي المشارك في الاجتماعات، التي تستضيفها المملكة المتحدة هذا الأسبوع، إلى عزل ذاتي فور ظهور النتيجتين الإيجابيتين".

والتقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، الثلاثاء، حيث وقعا اتفاقية هجرة جديدة بين بريطانيا والهند، حيث أجرت الوزيرة البريطانية فحص الإصابة بكورونا ليتبين أن نتيجته سلبية.

وقال الوزير الهندي: "علمنا أمس بمخالطة حالات يُشتبه بإصابتها بـكوفيد-19 وكإجراء احترازي ومراعاة للآخرين، قررت المشاركة عن بعد وسيكون هذا هو الحال مع اجتماعات مجموعة السبع اليوم كذلك".

من جانبه قال وزير اللقاحات البريطاني، ناظم الزهاوي، إنه "ليس على علم بتقارير عن قيام مندوبين من مجموعة السبع بالعزل الذاتي خوفاً من فيروس كورونا، ولكن من الواضح أن هيئة الصحة العامة في إنجلترا والفريق المنظم لاجتماعات G7يأخذون هذا الأمر على محمل الجد".