شاهد.. مصوّر سعودي يبرز عمارة أول مسجد بُني في الإسلام

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"الصلاة فيه بأجر عُمرة"

يتمتع مسجد قباء بالمدينة المنورة بأهمية تاريخية ودينية كبيرة، إذ يعد أول مسجد بُني في الإسلام.

وحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن مسجد قباء يُعد أول مسجد أسسه النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والذي خطّه بيده عند وصوله إلى المدينة مهاجراً من مكة، كما شارك في وضع أحجاره الأولى.

وقد وثقت عدسة المصور السعودي ماجد سندي عمارة المسجد التاريخي في المدينة.

وينقل موقع "سي إن إن" بالعربية عن سندي أنه حاول "إظهار جزء من جمال وتفاصيل هذا المسجد المبارك لأهميته ومكانته الدينية، ولما يتميز به من تصميم معماري إسلامي فريد".

ومن خلال عملية التوثيق والنشر عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أراد سندي أن يُعرّف بمسجد قباء وينقل جمال تصميمه إلى العالم، مضيفاً أنه أراد أن تكون هذه الصور بمثابة "مرجع للتوسعات والتحسينات التي سيشهدها المسجد على مرّ التاريخ"، حسبما ذكره.

ومن وجهة نظر سندي، يتميز تصميم المسجد بقبابه منها 6 قباب كبيرة متصلة و56 قبة صغيرة، وفناء داخلي جميل يربط بين الرواق الجنوبي والرواق الشمالي حتى أصبح مستطيل الشكل بعد أن كان مربع الشكل، حسبما ذكره.

وخلال شهر رمضان، يشير سندي إلى أن مسجد قباء يتمتع بأجواء خاصة مفعمة بالروحانية والسكينة والإيمان، ويتم توزيع وجبات الإفطار على الصائمين وماء زمزم، ويؤدي فيه المصلون صلاتي التراويح والتهجد وسط إجراءات احترازية وتنظيم عال.



وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقصد مسجد قباء بين الحين والآخر ليصلي فيه ويختار أيام السبت ويحض على زيارته، وقد جاء في حديث النبي: "من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فله أجر عمرة".

وحسب تقرير لـ"واس"، فخلال العصور الماضية شهد مسجد قباء عمليات ترميم واسعة النطاق، ففي عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، أُعيد بناء المسجد وتضاعفت مساحته عدة أضعاف مع المحافظة على معالمه التراثية بدقة، إذ هُدم المبنى القديم وضُمت قطع من الأراضي المجاورة من جهاته الأربع إلى المبنى الجديد، وامتدت التوسعة وأعيد بناؤه بالتصميم القديم نفسه، وجعل له أربع مآذن عوضاً عن مئذنته الوحيدة القديمة، وكل مئذنة في جهة وبارتفاع 47 متراً.