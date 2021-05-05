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"برنت" يقفز مجدداً ويصل لـ 69.8 دولاراً.. أعلى مستوى منذ منتصف مارس

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"برنت" يقفز مجدداً ويصل لـ 69.8 دولاراً.. أعلى مستوى منذ منتصف مارس "برنت" يقفز مجدداً ويصل لـ 69.8 دولاراً.. أعلى مستوى منذ منتصف مارس
النفط ارتفعت مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة على وقع بيانات أمريكية

مجدداً قفزت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً حيث بلغت 69.88 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس.

ووفق رويترز كانت أسعار النفط ارتفعت اليوم، مواصلة المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن أشارت بيانات بالقطاع إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت بأكثر من المتوقع بكثير الأسبوع الماضي، مما يعزز وجهات النظر الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر اقتصادات العالم.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتاً بما يعادل 0.7 في المائة إلى 66.17 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد تقدمها إلى 66.58 دولاراً، وهو مستوى لم تبلغه منذ الثامن من مارس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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