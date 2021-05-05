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صحة الشرقية تُنفذ 6110 زيارات رقابية للتأكد من الإجراءات الاحترازية

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صحة الشرقية تُنفذ 6110 زيارات رقابية للتأكد من الإجراءات الاحترازية صحة الشرقية تُنفذ 6110 زيارات رقابية للتأكد من الإجراءات الاحترازية
خلال أبريل.. وتوعدت بمتابعة مستمرة وضبط المخالفات والتعامل معها

صحة الشرقية تُنفذ 6110 زيارات رقابية للتأكد من الإجراءات الاحترازية

نفّذت صحة الشرقية 6110 زيارات رقابية للتأكد من التزام المؤسسات الصحية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا خلال شهر إبريل 2021م، لافتةً إلى أن الجولات تهدف لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وأكدت أنها ستقوم بالمتابعة المستمرة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات والتعامل معها وفقاً للأنظمة المتبعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرةً إلى أنها ستكثف جولاتها الميدانية الرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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