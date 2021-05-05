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بلدية الخرج تغلق منشأة صناعية بمدينة السيح لمخالفات نظامية

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بلدية الخرج تغلق منشأة صناعية بمدينة السيح لمخالفات نظامية بلدية الخرج تغلق منشأة صناعية بمدينة السيح لمخالفات نظامية
خلال جولة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الصناعية

بلدية الخرج تغلق منشأة صناعية بمدينة السيح لمخالفات نظامية

أغلقت بلدية الخرج مساء أمس منشأة صناعية في مدينة السيح بسبب مخالفات للاشتراطات البلدية، وذلك خلال جولة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الصناعية.


وأوضحت البلدية أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المنشأة المخالفة، داعيةً في هذا الشأن إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات نظامية، في مختلف المنشآت التجارية والصناعية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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