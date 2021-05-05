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أجواء إيمانية وروحانية داخل أروقة المسجد النبوي بالعشر الأواخر

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وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية لتأدية عباداتهم بسهولة ويسر

أجواء إيمانية وروحانية داخل أروقة المسجد النبوي بالعشر الأواخر

يعيش قاصدو المسجد النبوي أجواءً إيمانية وروحانية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ويقومون بتأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية.

وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، تطبيق الاحترازات الوقائية لكل المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة؛ لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية.

أجواء إيمانية وروحانية داخل أروقة المسجد النبوي بالعشر الأواخر

أجواء إيمانية وروحانية داخل أروقة المسجد النبوي بالعشر الأواخر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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