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امرأة من مالي تلد 9 توائم.. فما قصة الـ 7 توائم؟

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امرأة من مالي تلد 9 توائم.. فما قصة الـ 7 توائم؟ امرأة من مالي تلد 9 توائم.. فما قصة الـ 7 توائم؟
لهذا السبب تم نقلها جواً إلى دولة أخرى

امرأة من مالي تلد 9 توائم.. فما قصة الـ 7 توائم؟

في واقعة بغاية الندرة طبياً، أنجبت امرأة من مالي تسعة أطفال أمس الثلاثاء، وهو عدد أكبر مما رصده الأطباء داخل رحمها المزدحم، لتنضم إلى مجموعة نادرة من النساء وضعن تسعة توائم.

وحسب وكالة " رويترز"، فجر حمل حليمة سيسيه (25 عاماً) حالة من الذهول في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا وجذب انتباه زعمائها. وعندما قال الأطباء في مارس إن سيسيه بحاجة إلى رعاية متخصصة، نقلتها السلطات جواً إلى المغرب حيث وضعت مواليدها.


وقالت وزيرة الصحة في مالي فانتا سيبي في بيان "المواليد الجدد (خمس إناث وأربعة ذكور) والأم بخير".

قصة الـ 7 توائم

وكان من المتوقع أن تلد سيسيه سبعة أطفال، وفقاً للفحص بالموجات فوق الصوتية الذي أجري في المغرب ومالي والذي لم يرصد اثنين من الأجنة. ووضعت سيسيه كل مواليدها خلال عملية قيصرية.

وانجاب تسعة مواليد أمر في غاية الندرة، إذ تعني المضاعفات الطبية لوضع أكثر من مولود بهذا الشكل أن بعض الأجنة لا تكمل فترة الحمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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