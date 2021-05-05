تبوك.. "الموارد البشرية" تدشّن المرحلة الثانية من مبادرة الصندوق المجتمعي

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لتوزيع السلال الغذائية وكسوة العيد على مستحقيها

برعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ دشّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف بن هابس الحربي؛ أمس، المرحلة الثانية من مبادرة الصندوق المجتمعي، كما قدّم تعريفاً بالمنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، وذلك بالتعاون مع جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية بتبوك لتوزيع السلال الغذائية وكسوة العيد، على مستحقيها.

وأكّد الحربي؛ خلال حفل التدشين أن الصندوق يهدف إلى حشد الجهود المجتمعية وتوجيهها نحو الاحتياجات والأولويات المجتمعية، وتمويل مجموعة من المبادرات والمشروعات لدعم الفئات الأشد حاجةً من ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وكبار السن وغيرهم، وذلك في مجالات متنوعة؛ كالمجال الغذائي وكسوة العيد.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك، أن المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" تكفل بإيصال زكاة الفطر لمستحقيها، وفقاً للقنوات الرسمية، باستخدام وسائل التقنية الحديثة من خلال المنصة، داعياً الميسورين ورجال الأعمال ومحبي الخير، إلى تحقيق الأهداف التي يسعى إليها القطاع الخيري بالمنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع غير الربحي لمواصلة أعماله الإنسانية والخيرية.