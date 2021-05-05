"الإرياني": ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية جزء من سياسات الإفقار والتجويع المتعمد بحق المواطنين

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زعيم الانقلابيين يوجه بصرف مئات الملايين من الريالات حصرياً لأتباعه بصعدة

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جزء من سياسات الإفقار والتجويع المتعمد بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم، أن زعيم ميليشيا الحوثي وجه ميليشياته بصرف مئات الملايين من الريالات حصرياً لأتباعه من محافظة صعدة، بينما الملايين من المواطنين في العاصمة المختطفة وباقي المناطق الخاضعة لسيطرته يتضورون فقراً وجوعاً، في أكبر مأساة إنسانية في العالم كما وصفتها تقارير الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات من الجمارك والضرائب في مناطق سيطرتها، وأوقفت مرتبات الموظفين منذ ستة أعوام، وخنقت القطاع الخاص، وصادرت مدخرات المواطنين عبر فرض الرسوم والجبايات غير القانونية، دون أي اعتبار لتردي الوضع الاقتصادي والمعاناة الإنسانية.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية وجهت المليارات التي نهبتها من خزينة الدولة والإيرادات وقوت ومدخرات المواطنين لصالح ما تسميه "المجهود الحربي" وتصعيد حربها المتواصلة على اليمنيين، وتمويل أنشطتها الإرهابية، وتنفيذ سياسات إيران التخريبية للإضرار بأمن واستقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية.