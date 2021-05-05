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وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا
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الخميس 13 مايو 2021 05:19 مساءً
الأمير حسين : أعاده على قدسنا بالنصر والعزة
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الخميس 13 مايو 2021 05:06 مساءً
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين
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الخميس 13 مايو 2021 05:03 مساءً
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد
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الخميس 13 مايو 2021 04:47 مساءً
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس
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الخميس 13 مايو 2021 04:47 مساءً
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن
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الخميس 13 مايو 2021 04:47 مساءً
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن
-
الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان"
-
الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة
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الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة
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الخميس 13 مايو 2021 04:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فلسطين.. "فتح" تنظم وقفة دعم لعائلات حي الشيخ جراح المعرضين للطرد من بيوتهم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 05 مايو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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