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أمير عسير يدشّن حملة "أخرج زكاتك من بيتك"

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أمير عسير يدشّن حملة "أخرج زكاتك من بيتك" أمير عسير يدشّن حملة "أخرج زكاتك من بيتك"
عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية

أمير عسير يدشّن حملة

دشّن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، حملة "اخرج زكاتك من بيتك" بالمنطقة، عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير تركي مساء اليوم, وجبة الإفطار الرمضاني المعدة لمنسوبي دار التربية الاجتماعية والمؤسسة النموذجية بمقر الدار بمدينة أبها، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة هادي الشهراني وأعضاء الحملة.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح عن الحملة وأهدافها والخدمات التي تقدمها عبر المنصة التي تعد نموذجًا وطنيًا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

ونوّه الأمير تركي بن طلال خلال تدشين الحملة باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات، فيما ثمّن أعضاء الحملة لأمير منطقة عسير حرصه ودعمه للحملة ولجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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