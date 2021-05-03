"يويفا": السماح لـ9500 مشجع بحضور نهائي الدوري الأوروبي

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بعد تقديم ورقة تثبت أنهم تلقوا اللقاح أو نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين إنه سيسمح بحضور 9500 مشجع في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في مدينة جدانسك البولندية في 26 مايو الجاري بعد أن حصل على الضوء الأخضر من السلطات المحلية.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن المسؤولين البولنديين وافقوا على سعة استيعابية بنسبة 25 في المئة في ملعب "جدانسك ستاديوم" الذي يتسع لقرابة 40 ألف متفرج.

وقد تشهد المباراة النهائية مواجهة إنجليزية بحتة بعد أن وضع مانشستر يونايتد قدمًا فيها باكتساحه روما الإيطالي 6-2 ذهابًا على ملعب "أولد ترافورد"، في حين يستضيف أرسنال فريق فياريال الإسباني إيابًا الخميس بعد خسارته 1-2 الأسبوع الفائت.

وسيُسمح بحضور المشجعين من خارج بولندا؛ إذ ذكر يويفا أن كل نادٍ سيحصل على ألفَي بطاقة، في حين سيتم طرح ألفَي بطاقة أخرى للبيع لعامة الناس.

أما البطاقات المتبقية فستُوزَّع على جهات أخرى، كالرعاة، الشركاء، القنوات الرسمية الناقلة والاتحادات الوطنية.

وقال الاتحاد في بيان: "سيتعين على المشجعين القادمين من الخارج الامتثال لقيود ومتطلبات دخول الحدود التي ستكون سارية في وقت المباراة النهائية، ولن يتم منح أي استثناءات لحاملي التذاكر". مضيفًا بأنه قد يُطلب منهم تقديم ورقة تثبت أنهم تلقوا اللقاح، أو نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19.