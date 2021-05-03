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"النيابة العامة": منتهك العزل أو الحجر الصحي يعاقَب بالسجن مدة تصل لسنتين وغرامة تصل لـ200 ألف ريال

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أكدت: إبعاد المقيم المدان ومنعه من دخول  نهائيًّا مع مضاعفة العقوبات حال التكرار

حذَّرت "النيابة العامة" من انتهاك أحكام الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة من قِبل المصابين بفيروس كورونا، أو المخالطين لهم، أو المشتبه في إصابتهم؛ وذلك صونًا للصحة العامة، ووقاية من تفشي .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي عبر "تويتر": "كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي، الصادرة عن الجهة المختصة بشأن فيروس كورونا، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مئتي ألف ريال".

وتابعت: "إبعاد المقيم المدان عن السعودية، ومنعه من الدخول إليها نهائيًّا، مع مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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